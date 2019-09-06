Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

фото «Первого театра»

Фестиваль «Три вороны» близится к завершению; 14-15 сентября выступит его хедлайнер – Teatr Biuro Podróży.

Польский уличный театр Teatr Biuro Podróży выступит 14 и 15 сентября на Михайловской набережной со спектаклем «Свинополис». Представление пройдёт в рамках фестиваля «Три вороны», который организовал «Первый театр».

Эта трагикомедия напомнит зрителям об искромётной сатире Джорджа Оруэлла. По сюжету три обычных поросёнка готовятся к тому, чтобы стать послушными гражданами, которые в будущем будут поклоняться человеку. Однако привычная картина мира рушится, когда персонажи узнают, что в скором времени их жизнь оборвётся на бойне.

Гостей мероприятия ждёт уличное представление с использованием воды и огня. Сами актёры встанут на ходули, чтобы, возвысившись над маленькими и уязвимыми героями истории, поразить воображение зрителей.

Режиссёром выступил Павел Шкотак, который основал Teatr Biuro Podróży (Театр Туристическое Агентство) в 1988 году. За всю историю своего существования альтернативная театральная труппа посетила 50 стран мира. В их репертуаре 14 оригинальных постановок, за самую популярную из которых, «Похороны Кармен», театр получил награду критиков в Эдинбурге.

Жители и гости Новосибирска, которым уже исполнилось 18 лет, смогут посетить представление на набережной. Вход бесплатный. Начало спектакля в 20:00.

Напомним, весной в «Первом театре» Новосибирска поставили спектакль по норвежскому бестселлеру.