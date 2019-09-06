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«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав

Рубрика: общество

10.09.2019 10:03

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Большинство больных туберкулёзом в Новосибирской области – безработные мужчины; в этом году инфекция диагностирована у 96 детей. 

Диагноз «туберкулёз» за первое полугодие 2019 года медики поставили 1301 жителю Новосибирской области. Из общего числа инфицированных за шесть месяцев 73 – дети, уточнили в пресс-службе регионального минздрава. За восемь месяцев цифра детской заболеваемости выросла до 96. Из этого числа 69 – дети от 0 до 14 лет, и ещё 27 – дети от 15 до 17 лет.

В ведомстве уточнили, что туберкулёзом чаще болеют мужчины. За полгода таких пациентов было 895, женщин – 406.

По данным минздрава, 744 человека числятся безработными, более 200 – трудятся, также в списке 48 студентов и 36 граждан без определённого места жительства.

Со ссылкой на главного фтизиатра Новосибирской области Инну Егошину в минздраве сообщили, что в 2019 году на оказание социальной поддержки и предоставление продуктовых наборов больным туберкулёзом выделено более 3 миллионов рублей. Медикаменты пациенты получают также бесплатно.

Напомним, 19 июня Сиб.фм сообщал об открытии новосибирских учёных, которые впервые получили живые клетки с возбудителями туберкулёза из лёгкого человека.

 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область медицина туберкулёз

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Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской области

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Семью из трёх человек сутки искали в лесу в Новосибирской области

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа»

сегодня 08:08 Культура 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить, кто сильнее

вчера 22:21 Общество 0 Коммент.

Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

вчера 21:59 Афиша 0 Коммент.

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском

вчера 19:49 Наука 0 Коммент.

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

вчера 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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