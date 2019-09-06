«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав

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«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздравРубрика: общество
10.09.2019 10:03
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Большинство больных туберкулёзом в Новосибирской области – безработные мужчины; в этом году инфекция диагностирована у 96 детей.
Диагноз «туберкулёз» за первое полугодие 2019 года медики поставили 1301 жителю Новосибирской области. Из общего числа инфицированных за шесть месяцев 73 – дети, уточнили в пресс-службе регионального минздрава. За восемь месяцев цифра детской заболеваемости выросла до 96. Из этого числа 69 – дети от 0 до 14 лет, и ещё 27 – дети от 15 до 17 лет.
В ведомстве уточнили, что туберкулёзом чаще болеют мужчины. За полгода таких пациентов было 895, женщин – 406.
По данным минздрава, 744 человека числятся безработными, более 200 – трудятся, также в списке 48 студентов и 36 граждан без определённого места жительства.
Со ссылкой на главного фтизиатра Новосибирской области Инну Егошину в минздраве сообщили, что в 2019 году на оказание социальной поддержки и предоставление продуктовых наборов больным туберкулёзом выделено более 3 миллионов рублей. Медикаменты пациенты получают также бесплатно.
Напомним, 19 июня Сиб.фм сообщал об открытии новосибирских учёных, которые впервые получили живые клетки с возбудителями туберкулёза из лёгкого человека.
Полина Кузнецова
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