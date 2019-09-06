Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Владимир Знатков провёл заседание правительства региона; на нём обсудили вопрос об основных направлениях бюджетной политики.

Первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков провёл 9 сентября заседание, на котором обсудили вопрос об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики на 2020-2022 годы.

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко отметил, что приоритетным остаётся поиск решений по повышению бюджетной самостоятельности муниципальных образований. Добиться этого планируется через увеличение действующих и передачу новых нормативов от налогов.

Помимо усиления инвестиционной привлекательности региона, в числе главных задач на ближайшие годы оказались централизация бюджетного учёта и изменение смыслового статуса налоговых льгот и преференций.

Министр добавил, что в долговой политике Новосибирской области мероприятия будут направлены на стабилизацию государственного долга региона. Ожидается, что к 1 января 2023 года долговая нагрузка понизится до 33 %.

Также правительство приняло решение продолжить работу по формированию законопроекта о бюджете региона на следующие три года.

Напомним, 9 сентября губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году.