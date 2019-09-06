Лента новостейПредложить новость
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»Рубрика: афиша, общество
10.09.2019 15:11
Фото предоставлено радиостанцией «Европа Плюс»
Фестиваль проходит с 2001 года, и уже несколько лет Европа Плюс выступает его генеральным информационным партнером; 1500 спортсменов приняли участие в полумарафоне Александра Раевича.
Мероприятие проводится с 2001 года, и уже несколько лет радиостанция № 1 по версии Mediascope выступает его генеральным информационным партнёром.
Основное мероприятие фестиваля – «Полумарафон Александра Раевича», соревнование профессиональных бегунов на стайерской дистанции. В этом году состязания проходили уже в 22-й раз. В нём приняло участие рекордное количество спортсменов – 1500 человек.
Помимо профессиональных спортсменов, на фестивале массово регистрировались и обычные жители Новосибирска, различного возраста и физической подготовки. Среди них были и совсем малыши: юные легкоатлеты возраста от 6 до 9 месяцев соревновались в чемпионате ползунков. По данным организаторов, всего на разных дистанциях фестиваля пробежало около 10 000 человек!
За хорошее настроение гостей мероприятия традиционно отвечал ведущий Европы Плюс.
Автомобильный партнёр Сибирского фестиваля бега – Компания «Фастар». «Фастар» – единственный официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Subaru в Новосибирске. В центре можно приобрести не только новые модели Mitsubishi, Mazda, Subaru, но и автомобили с пробегом, воспользоваться услугами сервисного центра, детейлинга, купить запасные части. Адрес: улица Станционная, 88.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное