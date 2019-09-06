4 балла
+14
65.44 72.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

Рубрика: афиша, общество

10.09.2019 15:11

Фото предоставлено радиостанцией «Европа Плюс»

Фестиваль проходит с 2001 года, и уже несколько лет Европа Плюс выступает его генеральным информационным партнером; 1500 спортсменов приняли участие в полумарафоне Александра Раевича.

Мероприятие проводится с 2001 года, и уже несколько лет радиостанция № 1 по версии Mediascope выступает его генеральным информационным партнёром.

Основное мероприятие фестиваля – «Полумарафон Александра Раевича», соревнование профессиональных бегунов на стайерской дистанции. В этом году состязания проходили уже в 22-й раз. В нём приняло участие рекордное количество спортсменов – 1500 человек.

Помимо профессиональных спортсменов, на фестивале массово регистрировались и обычные жители Новосибирска, различного возраста и физической подготовки. Среди них были и совсем малыши: юные легкоатлеты возраста от 6 до 9 месяцев соревновались в чемпионате ползунков. По данным организаторов, всего на разных дистанциях фестиваля пробежало около 10 000 человек!

За хорошее настроение гостей мероприятия традиционно отвечал ведущий Европы Плюс. 

Автомобильный партнёр Сибирского фестиваля бега – Компания «Фастар». «Фастар» – единственный официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Subaru в Новосибирске. В центре можно приобрести не только новые модели Mitsubishi, Mazda, Subaru, но и автомобили с пробегом, воспользоваться услугами сервисного центра, детейлинга, купить запасные части. Адрес: улица Станционная, 88. 

 

Анатолий Якимов

Теги: спорт бег ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск Европа плюс

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее

Новости по теме

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске сегодня 16:17

Популярное

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...