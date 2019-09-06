Приставам хотят разрешить неограниченный доступ в жильё россиян

фото из группы "Судебные приставы России" в социальной сети "ВКонтакте"

На сайте Минюста сообщается о предложении расширить права судебных приставов; в планах дать приставам принудительного доступа в квартиры россиян.

Минюст выступил с инициативой расширения прав судебных приставов. Об этом сообщает Лента.ру. Ведомство предлагает внести поправки в соответствующий закон. По задумке Минюста, приставам нужно разрешить проводить принудительные проверки в жилье. В частности, они будут проводиться при перепланировке квартир и установке газового оборудования. Для подобных действия у приставов должен быть в наличии судебный акт.

Сохранность имущества владельца помещения предлагается возложить также на судебных приставов.

Напомним, в середине августа судебные приставы в Новосибирске нашли дом для брошенных должником собак.