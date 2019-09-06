Приставам хотят разрешить неограниченный доступ в жильё россиян

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Приставам хотят разрешить неограниченный доступ в жильё россиянРубрика: общество
10.09.2019 22:17
фото из группы "Судебные приставы России" в социальной сети "ВКонтакте"
На сайте Минюста сообщается о предложении расширить права судебных приставов; в планах дать приставам принудительного доступа в квартиры россиян.
Минюст выступил с инициативой расширения прав судебных приставов. Об этом сообщает Лента.ру. Ведомство предлагает внести поправки в соответствующий закон. По задумке Минюста, приставам нужно разрешить проводить принудительные проверки в жилье. В частности, они будут проводиться при перепланировке квартир и установке газового оборудования. Для подобных действия у приставов должен быть в наличии судебный акт.
Сохранность имущества владельца помещения предлагается возложить также на судебных приставов.
Напомним, в середине августа судебные приставы в Новосибирске нашли дом для брошенных должником собак.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области
Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии
Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском
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