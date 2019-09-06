Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

Фото ГУ МВД по Иркутской области

Несовершеннолетнего подростка обнаружили в иркутской тайге спустя трое суток; его заметили с вертолёта.

17-летний Илья Титорчук обнаружен живым в 10 километрах от места исчезновения, сообщает ГУ МВД региона. Юношу нашли на берегу реки Бирюсы при осмотре местности с вертолёта. Илья возвращен в семью, его здоровью ничего не угрожает.

Парень провёл в тайге в общей сложности четыре дня. Он отправился на заготовку кедрового ореха 7 сентября вместе с родителями, которые предложили разделиться, однако в назначенное время подросток не вернулся. Поисками заблудившегося занимались в общей сложности 50 человек.

Напомним, накануне в лесах под Омском пропали без вести два человека