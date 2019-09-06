Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

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Эксперты составили список продуктов, которые можно не мыть перед готовкой; уничтожить вредные бактерии можно лишь при длительной термообработке.

Специалисты из Роскачества опровергли миф о том, что курицу, яйца и грибы необходимо мыть перед приготовлением. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте организации.

Как ещё ранее отметили учёные из Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина, во время мытья этих продуктов бактерии вместе с каплями воды распространяются по всей кухне. Так, примерно у 25 % людей, которые мыли курицу перед готовкой, была диагностирована острая кишечная инфекция. Убить микробов можно лишь при длительной термообработке в духовке.

Эксперты отмечают, что наиболее опасным является мытьё яиц, так как в процессе можно повредить водонепроницаемую кутикулу, которая защищает содержимое яйца.

Не имеет смысла и промывание грибов, продающихся в упаковке: при контакте с водой они теряют часть вкуса и аромата. Также, впитывая влагу, они портятся гораздо быстрее. Рекомендуется просто протирать их тряпкой.

Напомним, в конце августа Роскачество дало советы, как выбрать вкусный и свежий майонез.