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Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

Рубрика: общество

10.09.2019 16:26

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Красноярские учёные оценили состояние обитателей реки Енисей в районе Железногорска, где Горно-химический комбинат осуществляет сбросы радионуклидов в воду; употребление щук и хариусов в пищу могло быть небезопасно. 

Щук, хариусов, а также рачков-бокоплавов, обитающих в реке Енисей вблизи железногорского Горно-химического комбината (ГКХ), учёные Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН проверили на безопасность для человека. Об этом сообщает пресс-служба института. 

По итогам исследования выяснилось, что после остановки в 2010 году последнего реактора комбината в организмах рыб хоть и регистрируется долгоживущий изотоп цезия, но его содержание значительно ниже разрешённых нормативов. 

«Основываясь на динамиках сбросов этого радиоактивного изотопа, исследователи отметили, что, возможно, через несколько лет содержания радиоцезия в биоте также снизится», – отметили ученые. 

Из открытых источников известно, что в случае поражения человека радиоцезием, у больного наблюдаются слабость, диарея, снижение массы тела и внутренние кровоизлияния. 

Напомним, 10 июля стало известно, что объём рыбы в водоёмах Новосибирской области в 2019 году вырос более чем на 10 %.

 

Полина Кузнецова

Теги: Красноярский край учёные радиация Енисей

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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