Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

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Красноярские учёные оценили состояние обитателей реки Енисей в районе Железногорска, где Горно-химический комбинат осуществляет сбросы радионуклидов в воду; употребление щук и хариусов в пищу могло быть небезопасно.

Щук, хариусов, а также рачков-бокоплавов, обитающих в реке Енисей вблизи железногорского Горно-химического комбината (ГКХ), учёные Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН проверили на безопасность для человека. Об этом сообщает пресс-служба института.

По итогам исследования выяснилось, что после остановки в 2010 году последнего реактора комбината в организмах рыб хоть и регистрируется долгоживущий изотоп цезия, но его содержание значительно ниже разрешённых нормативов.

«Основываясь на динамиках сбросов этого радиоактивного изотопа, исследователи отметили, что, возможно, через несколько лет содержания радиоцезия в биоте также снизится», – отметили ученые.

Из открытых источников известно, что в случае поражения человека радиоцезием, у больного наблюдаются слабость, диарея, снижение массы тела и внутренние кровоизлияния.

Напомним, 10 июля стало известно, что объём рыбы в водоёмах Новосибирской области в 2019 году вырос более чем на 10 %.