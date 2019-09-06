Семью из трёх человек сутки искали в лесу в Новосибирской области

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Семью из трёх человек сутки искали в лесу в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
10.09.2019 09:52
фото с сайта поискового отряда «Лиза Алерт»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в течение суток вместе с волонтёрами искал семью из трёх человек; Мещановы потерялись 9 сентября.
Добровольцы-поисковики в ночь на 10 сентября были подняты по тревоге. В деревне Малиновке ушли в лес три человека. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Как стало известно, семья Мещановых – 60-летняя Татьяна Ивановна, 59-летний Владимир Васильевич и их 39-летний сын Евгений, ушли в лес. Рано утром 10 сентября их нашли живыми.
Напомним, с 9 сентября в Новосибирске продолжаются поиски Натальи Устиновой.
Анатолий Якимов
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