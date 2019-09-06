Семью из трёх человек сутки искали в лесу в Новосибирской области

фото с сайта поискового отряда «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в течение суток вместе с волонтёрами искал семью из трёх человек; Мещановы потерялись 9 сентября.

Добровольцы-поисковики в ночь на 10 сентября были подняты по тревоге. В деревне Малиновке ушли в лес три человека. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, семья Мещановых – 60-летняя Татьяна Ивановна, 59-летний Владимир Васильевич и их 39-летний сын Евгений, ушли в лес. Рано утром 10 сентября их нашли живыми.

Напомним, с 9 сентября в Новосибирске продолжаются поиски Натальи Устиновой.