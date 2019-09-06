Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской области

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Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской областиРубрика: общество
10.09.2019 10:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На счету жителя города Оби 91 неоплаченный штраф от ГИБДД, выписанный за превышение скорости; общая сумма взыскания составила более 100 тысяч рублей.
В городе Оби судебным приставам удалось взыскать с должника крупную сумму. Как сообщает сайт Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, почти все штрафы выписаны за превышение скорости.
«Так как должник не торопился оплатить наложенные на него штрафы, а местонахождение его не было известно, судебные приставы-исполнители объявили его в розыск», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Однако когда мужчина захотел осуществить сделку с недвижимостью, его ждал «сюрприз». В Росреестре отказались совершать регистрационные действия.
Должнику пришлось оплатить все наложенные на него штрафы. Только после того как розыск был прекращён, мужчина смог завершить сделку с недвижимостью.
Напомним, 23 августа в Искитиме судебные приставы закрыли аварийный тепловой узел.
Анатолий Якимов
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