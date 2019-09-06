Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

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Сибирский жилищный конгресс пройдёт в НовосибирскеРубрика: бизнес, афиша
10.09.2019 16:17
Фото с сайта pixabay.com
Вопросы ипотечного кредитования, строительной отрасли, риелторского бизнеса и другие обсудят участники Сибирского жилищного конгресса; мероприятие будет проходить с 19 по 21 сентября в Marins Park Hotel Novosibirsk.
На следующей неделе в Новосибирске будет проходить Сибирский жилищный конгресс. Игроки рынка недвижимости могут обменяться опытом, посетить тренинги и мастер-классы, обсудить с представителями власти законодательные инициативы и обзавестись новыми партнёрами. Всё это возможно на новой бизнес-площадке с 19 по 21 сентября в Marins Park Hotel Novosibirsk.
По словам организаторов форума, СРО Ассоциации «НОАН» и компании «Адамант 54», свои знания передадут бизнес-тренеры Яна Лурье, Яна Гусева, Елена Филюшина, Елена Неклюдова и другие. Мероприятие организовано при поддержке минпромторга Новосибирской области и департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Партнёрами также выступили банк «Акбарс», Сбербанк, ВТБ-банк, PR-компания «Организатор».
Во время конференции участники обсудят вопросы кредитования, в частности, будущее и настоящее ипотечных услуг и основные изменения. Строителям будет интересно обсудить проблемы, ситуацию с обманутыми дольщиками, а также развитие отрасли. Представители риелторов расскажут про развитие агентств недвижимости и стандартизации услуг и клиентский сервис.
Кроме того, участники смогут найти партнёров, обсудить законодательные инициативы в недвижимости.
В рамках Сибирского жилищного конгресса запланировано более 70 мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии, конференции, тренинги и семинары, культурная программа. Также в рамках мероприятия состоится выставка «Сервис и креатив», бизнес-туры по новостройкам.
Принять участие в I Сибирском жилищном конгрессе можно, позвонив по телефону +7 (383) 310-62-43 или написав по адресу sibkongress@yandex.ru
Анатолий Якимов
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