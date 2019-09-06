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Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

Рубрика: бизнес, афиша

10.09.2019 16:17

Фото с сайта pixabay.com

Вопросы ипотечного кредитования, строительной отрасли, риелторского бизнеса и другие обсудят участники Сибирского жилищного конгресса; мероприятие будет проходить с 19 по 21 сентября в Marins Park Hotel Novosibirsk.

На следующей неделе в Новосибирске будет проходить Сибирский жилищный конгресс. Игроки рынка недвижимости могут обменяться опытом, посетить тренинги и мастер-классы, обсудить с представителями власти законодательные инициативы и обзавестись новыми партнёрами. Всё это возможно на новой бизнес-площадке с 19 по 21 сентября в Marins Park Hotel Novosibirsk.

По словам организаторов форума, СРО Ассоциации «НОАН» и компании «Адамант 54», свои знания передадут бизнес-тренеры Яна Лурье, Яна Гусева, Елена Филюшина, Елена Неклюдова и другие. Мероприятие организовано при поддержке минпромторга Новосибирской области и департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Партнёрами также выступили банк «Акбарс», Сбербанк, ВТБ-банк, PR-компания «Организатор».

Во время конференции участники обсудят вопросы кредитования, в частности, будущее и настоящее ипотечных услуг и основные изменения. Строителям будет интересно обсудить проблемы, ситуацию с обманутыми дольщиками, а также развитие отрасли. Представители риелторов расскажут про развитие агентств недвижимости и стандартизации услуг и клиентский сервис.

Кроме того, участники смогут найти партнёров, обсудить законодательные инициативы в недвижимости. 

В рамках Сибирского жилищного конгресса запланировано более 70 мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии, конференции, тренинги и семинары, культурная программа. Также в рамках мероприятия состоится выставка «Сервис и креатив», бизнес-туры по новостройкам.

Принять участие в I Сибирском жилищном конгрессе можно, позвонив по телефону +7 (383) 310-62-43 или написав по адресу sibkongress@yandex.ru

 

Анатолий Якимов

Теги: недвижимость ипотека форум Новосибирск

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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