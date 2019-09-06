4 балла
+14
65.44 72.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

Рубрика: экономика, общество

10.09.2019 11:52

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Аналитики hh.ru составили рейтинг зарплат рабочего персонала; больше всех получают красноярские слесари и электрики.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок рабочих специальностей Сибирского федерального округа.

Аналитик уточнили, что в регионах Сибири больше всего востребованы грузчики, разнорабочие, слесари, механики, наладчики оборудования, электрики, монтажники и сварщики.

Исследование показало, что самую высокую зарплату обладатели рабочих профессий получают в Красноярском крае. Например, грузчик может рассчитывать на 29 600 рублей в месяц, слесарь на 49,5 тысячи, электрик на 52,5 тысячи, а монтажник – на 54 600 рублей.

В Новосибирске зарплаты значительно ниже. Грузчикам предлагают 28 тысяч, слесарям – 43, электрикам – 44,8, монтажникам – 47,6 тысячи рублей.

Меньше всех грузчики получают в Томске – 24 тысячи, слесари и электрики – в Барнауле – 34,5 и 36,6 тысячи рублей соответственно, а монтажники – в Новокузнецке – 36 тысяч.

Напомним, 7 сентября Роструд раскрыл, в каких сферах самые высокие зарплаты.

 

Татьяна Картавых

Теги: зарплата СФО HH.ru

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
18.07.2012

Вот этот кадр

Кого ищут работодатели в Новосибирске

Читать далее
Image
25.01.2012

Госгадание: растите, зарплаты!

Ася Холанская о том, как претворяют...

Читать далее

Новости по теме

Роструд раскрыл, в каких сферах самые высокие зарплаты 07.09.2019 Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосибирске 03.09.2019

Популярное

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...