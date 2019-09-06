Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

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Аналитики hh.ru составили рейтинг зарплат рабочего персонала; больше всех получают красноярские слесари и электрики.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок рабочих специальностей Сибирского федерального округа.

Аналитик уточнили, что в регионах Сибири больше всего востребованы грузчики, разнорабочие, слесари, механики, наладчики оборудования, электрики, монтажники и сварщики.

Исследование показало, что самую высокую зарплату обладатели рабочих профессий получают в Красноярском крае. Например, грузчик может рассчитывать на 29 600 рублей в месяц, слесарь на 49,5 тысячи, электрик на 52,5 тысячи, а монтажник – на 54 600 рублей.

В Новосибирске зарплаты значительно ниже. Грузчикам предлагают 28 тысяч, слесарям – 43, электрикам – 44,8, монтажникам – 47,6 тысячи рублей.

Меньше всех грузчики получают в Томске – 24 тысячи, слесари и электрики – в Барнауле – 34,5 и 36,6 тысячи рублей соответственно, а монтажники – в Новокузнецке – 36 тысяч.

Напомним, 7 сентября Роструд раскрыл, в каких сферах самые высокие зарплаты.