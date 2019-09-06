Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

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Почти два месяца инспектор Алтайской таможни брал взятки за ускоренное оформление ввозимых машин; он успел «заработать» 30 тысяч рублей, после чего попался на коррупции.

Экс-сотрудника Алтайской таможни приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно за несколько эпизодов взяток, полученных за ускоренное оформление ввозимых в регион автомобилей. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По данным ведомства, преступная схема работала около двух месяцев – с сентября по октябрь 2018 года. Предприниматель через Барнаульский таможенный пост ввозил в Алтайский край из Киргизской Республики автомобили. При этом за каждый эпизод ускоренной «растаможки» машин он платил должностному лицу по 5 тысяч рублей. Всего он передал инспектору 30 тысяч рублей.

Преступную деятельность таможенника пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни. Как уточнили в пресс-службе следкома, экс-инспектор также должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать определённые должности на госслужбе. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, 29 июля Сиб.фм сообщал об уголовном деле в отношении алтайской чиновницы, которая получила взяток на 2,5 миллиона рублей.