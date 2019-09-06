Убили пенсионера из-за телевизора трое жителей Кузбасса

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Убили пенсионера из-за телевизора трое жителей КузбассаРубрика: проиcшествия
10.09.2019 11:43
фото с сайта pixabay.com
Двое мужчин и женщина получили уголовные сроки за убийство 67-летнего пенсионера; они избили до смерти мужчину из-за сломанного телевизора.
Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Жительница города Тайги сообщила о мужчине без признаков жизни, лежащем у подъезда жилого дома, сообщает СК РФ по Кемеровской области. Позже выяснилось, что сообщившая о смерти женщина причастна к убийству.
Компания людей выпивала дома с пенсионером, с которым один из них познакомился на улице. В ходе застолья пожилой мужчина случайно задел и уронил телевизор. Разозлившиеся хозяева избили пенсионера и отнесли в ванную, рассчитывая на то, что утром тот придёт в себя. Когда выяснилось, что мужчина скончался, злоумышленники вынесли тело на улицу и вызвали полицию, чтобы отвести от себя подозрения.
Суд вынес приговор троим обвиняемым по делу об убийстве. Женщина получила 8 лет колонии общего режима, мужчины – 8 и 9 строгого.
Напомним, в июле в Бердске нашли запертого дома мёртвого пенсионера.
Эмиль Фукс
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