Учёных шокировал анализ ДНК египетских мумий

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Исследователи частично восстановили геном 90 мумий; древние египтяне не были африканцами.

Немецкие учёные частично восстановили геном почти 100 мумий, возраст которых колеблется от 1500 до 3500 лет. Информация появилась на портале «Дни. Жизнь. Суть».

Биологи пришли к выводу, что древние египтяне не были африканцами, как считалось ранее. Выяснилось, что одни из них были турками, а другие – выходцами из Израиля, Сирии, Грузии и Абхазии.

Похожую экспертизу проводили специалисты из центра iGENEA. Они изучили геном мальчика-фараона Тутанхамона и узнали, что большая часть европейских мужчин – родственники знаменитого правителя Египта.

Учёные пришли к выводу, что сам Тутанхамон имеет мало общего с современными египтянами. Как предполагают учёные, предок фараона был лицом кавказской национальности. Просто его потомки равномерно расселились по всей Европе, и кому-то из них посчастливилось стать правителем Египта.

Напомним, 6 сентября стало известно, что мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже.