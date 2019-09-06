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Учёных шокировал анализ ДНК египетских мумий

Рубрика: общество, наука

10.09.2019 10:57

фото с сайта pixabay.com

Исследователи частично восстановили геном 90 мумий; древние египтяне не были африканцами.

Немецкие учёные частично восстановили геном почти 100 мумий, возраст которых колеблется от 1500 до 3500 лет. Информация появилась на портале «Дни. Жизнь. Суть». 

Биологи пришли к выводу, что древние египтяне не были африканцами, как считалось ранее. Выяснилось, что одни из них были турками, а другие – выходцами из Израиля, Сирии, Грузии и Абхазии. 

Похожую экспертизу проводили специалисты из центра iGENEA. Они изучили геном мальчика-фараона Тутанхамона и узнали, что большая часть европейских мужчин – родственники знаменитого правителя Египта. 

Учёные пришли к выводу, что сам Тутанхамон имеет мало общего с современными египтянами. Как предполагают учёные, предок фараона был лицом кавказской национальности. Просто его потомки равномерно расселились по всей Европе, и кому-то из них посчастливилось стать правителем Египта. 

Напомним, 6 сентября стало известно, что мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже. 

 

Никита Минин

Теги: наука учёные общество человек

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Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

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Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской области

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Семью из трёх человек сутки искали в лесу в Новосибирской области

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе

сегодня 08:33 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа»

сегодня 08:08 Культура 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить, кто сильнее

вчера 22:21 Общество 0 Коммент.

Фестиваль «Жить на природе» пройдёт в Новосибирске

вчера 21:59 Афиша 0 Коммент.

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском

вчера 19:49 Наука 0 Коммент.

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

вчера 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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