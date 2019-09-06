Удмуртский учёный отдал жизнь за сохранение родного языка

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Директор Института человека УдГУ Альберт Разин свёл счёты с жизнью на ступенях Госсовета Удмуртии; мужчина скончался от ожогов.

Известный удмуртский учёный умер в больнице. Как ранее сообщал Сиб.фм сегодня днём директор Института человека УдГУ Альберт Разин пришёл на ступени здания Государственного совета Удмуртии на одиночный пикет в защиту сохранения удмуртского языка. На плакатах были написаны слова Расула Гамзатова: “И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть”, также учёный задавал вопрос “Есть ли у меня Отечество?”.

Ранее Альберт Разин неоднократно выступал за введение в школьную программу уроков удмуртского языка. Его предложения приняли к рассмотрению, но так ничего и не решили, сообщают местные СМИ.

В результате акта суицида Альберт Разин получил более 90% ожогов тела, бал доставлен в больницу, где медики ввели его в искусственный сон. Выжить учёный не смог.

Следком возбудил уголовное дело.

Напомним, в середине августа школьник-отличник убил всю семью и покончил с собой.