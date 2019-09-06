В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякамРубрика: общество
11.09.2019 07:44
фото PIXABAY.COM
Депутаты обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи; более 50% звонков не относятся к категории экстренных.
В Госдуме считают, что все жители России должны нести ответственность за вызов скорой помощи. Об этом в беседе с «ТАСС» заявил член комитета по охране здоровья Юрий Кобзев.
«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — отметил депутат.
Однако политик считает, что, возможно, общество ещё не готово к такому. В настоящее время почти каждый второй вызов скорой помощь нельзя отнести к категории экстренных. Часто медикам приходится выезжать из-за обыкновенной простуды или остеохондроза.
Напомним, в конце августа новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на ложные вызовы.
Никита Минин
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