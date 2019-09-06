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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

Рубрика: общество

11.09.2019 07:44

фото PIXABAY.COM

Депутаты обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи; более 50% звонков не относятся к категории экстренных. 

В Госдуме считают, что все жители России должны нести ответственность за вызов скорой помощи. Об этом в беседе с «ТАСС» заявил член комитета по охране здоровья Юрий Кобзев. 

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — отметил депутат. 

Однако политик считает, что, возможно, общество ещё не готово к такому. В настоящее время почти каждый второй вызов скорой помощь нельзя отнести к категории экстренных. Часто медикам приходится выезжать из-за обыкновенной простуды или остеохондроза. 

Напомним, в конце августа новосибирцы затравили водителя скорой за жалобу на ложные вызовы.

 

Никита Минин

Теги: врачи скорая помощь Госдума

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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

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В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в легком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

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вчера 20:05 Хроника 0 Коммент.

Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

«Иванушки International» бесплатно выступят в Новосибирске

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Каждый второй житель Новосибирска согласен на зарплату в конверте

вчера 17:24 Общество 0 Коммент.

Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

«Боинг» до Москвы экстренно затормозил в Толмачёво

вчера 17:06 Хроника 0 Коммент.

Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

вчера 16:53 Экономика 0 Коммент.

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вчера 16:35 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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