В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

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Два месяца в колонии-поселении проведёт жительница Кочковского района; женщин не хочет платить алименты своему ребёнку.

Суд отправил в колонию поселение жительницу Новосибирской области — злостную алиментщицу. Два месяца горе-мать проведёт не на свободе.

Женщина уже была привлечена к административной ответственности за то, что не исполняла своих обязательств перед малолетним ребёнком. Однако судебное решение сибирячку не вразумило. Будучи осуждённой к исправительным работам, женщина выводов не сделала, на работу не явилась и снова попала в поле зрения суда. На этот раз Фемида оказалась не столь гуманной. Исправительные работы заменили на два месяца в колонии-поселении.

Напомним, Минюст предложил расширить права судебных приставов.