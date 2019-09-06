В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

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В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской областиРубрика: общество
10.09.2019 22:54
фото pixabay.com
Два месяца в колонии-поселении проведёт жительница Кочковского района; женщин не хочет платить алименты своему ребёнку.
Суд отправил в колонию поселение жительницу Новосибирской области — злостную алиментщицу. Два месяца горе-мать проведёт не на свободе.
Женщина уже была привлечена к административной ответственности за то, что не исполняла своих обязательств перед малолетним ребёнком. Однако судебное решение сибирячку не вразумило. Будучи осуждённой к исправительным работам, женщина выводов не сделала, на работу не явилась и снова попала в поле зрения суда. На этот раз Фемида оказалась не столь гуманной. Исправительные работы заменили на два месяца в колонии-поселении.
Напомним, Минюст предложил расширить права судебных приставов.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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