В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе

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В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходеРубрика: проиcшествия
10.09.2019 08:33
Фото Владислав Савченков
Автобус «НефАЗ», работающий на маршруте № 34 «Вокзал Главный – улица Тюленина», в Калининском районе на пешеходном переходе сбил девушку; ДТП произошло на перекрёстке улиц Курчатова и Мясниковой.
В результате ДТП на пешеходном переходе погибла 20-летняя девушка. Об этом рассказал Владислав Савченков, инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.
«Автобус "НефАЗ" маршрута № 34 "Вокзал Новосибирск-Главный – улица Тюленина" двигался по улице Курчатова. Во время поворота налево в районе кольца на улицу Мясниковой в зоне пешеходного перехода он наехал на девушку», – рассказали в ГИБДД.
От полученных травм девушка скончалась. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД. Автобусом управлял 50-летний водитель.
Напомним, 9 сентября на улице Дуси Ковальчук произошло тройное ДТП с трамваем.
Анатолий Якимов
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