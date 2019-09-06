В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе

Фото Владислав Савченков

Автобус «НефАЗ», работающий на маршруте № 34 «Вокзал Главный – улица Тюленина», в Калининском районе на пешеходном переходе сбил девушку; ДТП произошло на перекрёстке улиц Курчатова и Мясниковой.

В результате ДТП на пешеходном переходе погибла 20-летняя девушка. Об этом рассказал Владислав Савченков, инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.

«Автобус "НефАЗ" маршрута № 34 "Вокзал Новосибирск-Главный – улица Тюленина" двигался по улице Курчатова. Во время поворота налево в районе кольца на улицу Мясниковой в зоне пешеходного перехода он наехал на девушку», – рассказали в ГИБДД.

От полученных травм девушка скончалась. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД. Автобусом управлял 50-летний водитель.

Напомним, 9 сентября на улице Дуси Ковальчук произошло тройное ДТП с трамваем.