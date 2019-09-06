В Новосибирске запустят фонтан, построенный на средства Сбербанка

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В Новосибирске запустят фонтан, построенный на средства СбербанкаРубрика: бизнес, афиша
10.09.2019 12:25
фото с официальной страницы группы «Иванушки International» в социальной сети «ВКонтакте»
Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке Новосибирска в среду, 11 сентября, в 19:00.
На празднике, посвящённом открытию фонтана, выступит группа «Иванушки International».
В основе проекта – концепция «умного фонтана», который будет «транслировать» на водном экране просветительские программы для взрослых и детей.
В среду, 11 сентября, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие уникального мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана. Средства на его строительство были выделены Сбербанком.
В основе – концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.
Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа «Иванушки International».
Ранее были построены на благотворительные средства Сбербанка и запущены в эксплуатацию фонтаны в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже и Рязани.
Полина Кузнецова
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