В Новосибирске запустят фонтан, построенный на средства Сбербанка

фото с официальной страницы группы «Иванушки International» в социальной сети «ВКонтакте»

Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке Новосибирска в среду, 11 сентября, в 19:00.

На празднике, посвящённом открытию фонтана, выступит группа «Иванушки International».

В основе проекта – концепция «умного фонтана», который будет «транслировать» на водном экране просветительские программы для взрослых и детей.

В среду, 11 сентября, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие уникального мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана. Средства на его строительство были выделены Сбербанком.

В основе – концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Концертная программа, посвящённая открытию фонтана, начнётся в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа «Иванушки International».

Ранее были построены на благотворительные средства Сбербанка и запущены в эксплуатацию фонтаны в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже и Рязани.