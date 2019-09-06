В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

Видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

В Калининском районе произошло смертельное ДТП; момент наезда на пешехода зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Смертельное ДТП с участием автобуса № 34 попало на камеры наружного наблюдения. Видео появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл сегодня в 06:30. На кадрах видно, как один автобус остановился, чтобы пропустить женщину на пешеходном переходе, а другой не заметил человека и на полном ходу совершил наезд.

Напомним, ранее стало известно, что это уже второй пешеход, которого сбивает этот автобус.