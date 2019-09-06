В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

Лента новостейПредложить новость
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районеРубрика: проиcшествия
10.09.2019 12:27
Видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКОНТАКТЕ»
В Калининском районе произошло смертельное ДТП; момент наезда на пешехода зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Смертельное ДТП с участием автобуса № 34 попало на камеры наружного наблюдения. Видео появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл сегодня в 06:30. На кадрах видно, как один автобус остановился, чтобы пропустить женщину на пешеходном переходе, а другой не заметил человека и на полном ходу совершил наезд.
Напомним, ранее стало известно, что это уже второй пешеход, которого сбивает этот автобус.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное