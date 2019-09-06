Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки

фото Дарьи Ганеевой, видео из группы «Рядом метро Золотая Нива. Новосибирск» из социальной сети «ВКонтакте»

На прошлой неделе в Дзержинском районе открыли сквер со статуями героев мультфильмов; сегодня оттуда пропали скамейки.

Жители Новосибирска сняли на видео, как рабочие увозят лавочки из недавно обустроенного сквера в Дзержинском районе. Ролик появился в группе «Рядом метро Золотая Нива. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прямо сейчас в новом мультяшном сквере откручивают лавочки и грузят в машину», – пишет автор видео.

По словам очевидцев, грузчики пообещали, что лавочки вернут на место уже завтра. А забрали их для того, чтобы укрепить сидения. Однако комментаторы сильно сомневаются в том, что скамейки будут отремонтированы так оперативно.

«Наверное, все посмотрели – и хватит», – смеются пользователи соцсетей.

Сквер, в котором установлены статуи Шарика из Простоквашина и Незнайки, был открыт 5 сентября.

Напомним, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом в рамках акции «Посади своё дерево».