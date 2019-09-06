Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

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Стали известны подробности ДТП на пешеходном переходе; 44-летняя женщина погибла под колёсами автобуса.

В Калининском районе Новосибирска мужчина за рулём пассажирского автобуса № 34 сбил насмерть 44-летнюю женщину. На данный момент установлено, что водитель пытался объехать остановившийся справа общественный транспорт и, не убедившись в безопасности манёвра, наехал на пешехода.

По сведениям из социальных сетей, женщина работала в налоговой, куда и направлялась, когда её сбили. Была замужем, у неё остался сын.

Как сообщил Сиб.фм источник в ГИБДД, это уже не первый случай, когда данный мужчина сбивает человека. 28 сентября 2018 года под колёсами того же автобуса погиб 12-летний школьник. Тогда мальчик переезжал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте, поэтому мужчине удалось избежать сурового наказания. Собеседник Сиб.фм добавил, что в этот раз водителю будет предъявлено обвинение.

Работники общественного транспорта, знакомые с этим водителем, называют мужчину «лихачом» за его привычку слишком быстро ездить.

Напомним, ранее женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области.