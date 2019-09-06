За несколько часов 15 нарушений нашли на пассажирском транспорте сотрудники ГИБДД в Новосибирске

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За несколько часов 15 нарушений нашли на пассажирском транспорте сотрудники ГИБДД в НовосибирскеРубрика: общество
10.09.2019 16:09
фото ГУ МВД РФ по Новосибирской области
Совместный рейд ГИБДД и технадзора показал, что по дорогам Новосибирской области курсирует небезопасный транспорт; у водителей не пройден медосмотр, а у автобусов сломано рулевое управление.
Сотрудники ГИБДД Новосибирской области совместно с сотрудниками технадзора вышли в рейд по проверке рейсового пассажирского транспорта. Всего за несколько часов на кольце в районе аэропорта Толмачёво проверяющие нашли полтора десятка серьёзных нарушений.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, нарушения в основном касаются режима труда и отдыха и правил перевозки пассажиров. Достаточно и несоблюдений предрейсовой подготовки водителей: на маршрут они выходят без медосмотра и путевых листов.
Инспектирующие выявили и случаи выхода на линию неисправных машин: в числе прочего обнаружены автобусы с поломками рулевого управления.
Напомним, сегодня утром в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил человека на пешеходном переходе.
Татьяна Картавых
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