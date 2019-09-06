Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области

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Водитель большегруза насмерть задавил женщину на междугородней трассе; обстоятельства ДТП выясняются.

В ночь на 10 сентября гражданин Татарстана, двигаясь на большегрузе «Скания», сбил женщину, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. ДТП произошло на трассе Р-254 – водитель двигался из Омска в Новосибирск. Женщина шла по середине проезжей части во время наезда. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте.

По какой причине женщина оказалась на проезжей части междугородней трассы, пока неизвестно. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

Напомним, сегодня автобус сбил насмерть девушку-пешехода.