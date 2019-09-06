Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской области
«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав
В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить, кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
10.09.2019 11:08
фото с сайта pixabay.com
Водитель большегруза насмерть задавил женщину на междугородней трассе; обстоятельства ДТП выясняются.
В ночь на 10 сентября гражданин Татарстана, двигаясь на большегрузе «Скания», сбил женщину, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. ДТП произошло на трассе Р-254 – водитель двигался из Омска в Новосибирск. Женщина шла по середине проезжей части во время наезда. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте.
По какой причине женщина оказалась на проезжей части междугородней трассы, пока неизвестно. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.
Напомним, сегодня автобус сбил насмерть девушку-пешехода.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Серийный гонщик получил штрафов на 100 тысяч рублей в Новосибирской области
«Портрет» типичного туберкулёзника составил новосибирский минздрав
В Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе
ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить, кто сильнее
Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное