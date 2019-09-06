Жестоко убил приятеля-бомжа и сжёг тело житель Алтая

Фото СК РФ по Республике Алтай

Мужчина зарезал своего друга в Горно-Алтайске и спрятал его тело в подвале; труп обнаружили только после пожара.

Житель Горно-Алтайска в ходе ссоры убил своего друга. Как сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай, приятель без определенного места жительства попросил у 46-летнего мужчины разрешения временно пожить у него. Спустя некоторое время между знакомыми возник конфликт, и злоумышленник напал на бездомного с ножом, нанеся восемь ударов в область груди и живота.

Труп бездомного приятеля мужчина спрятал в подвале, а спустя некоторое время при невыясненных обстоятельствах в доме начался пожар. Тело погибшего обнаружили через несколько дней.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное убийство. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Новосибирской области во время застолья случайно убил собутыльника.