Жестоко убил приятеля-бомжа и сжёг тело житель Алтая

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Жестоко убил приятеля-бомжа и сжёг тело житель АлтаяРубрика: проиcшествия
10.09.2019 10:06
Фото СК РФ по Республике Алтай
Мужчина зарезал своего друга в Горно-Алтайске и спрятал его тело в подвале; труп обнаружили только после пожара.
Житель Горно-Алтайска в ходе ссоры убил своего друга. Как сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай, приятель без определенного места жительства попросил у 46-летнего мужчины разрешения временно пожить у него. Спустя некоторое время между знакомыми возник конфликт, и злоумышленник напал на бездомного с ножом, нанеся восемь ударов в область груди и живота.
Труп бездомного приятеля мужчина спрятал в подвале, а спустя некоторое время при невыясненных обстоятельствах в доме начался пожар. Тело погибшего обнаружили через несколько дней.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное убийство. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, житель Новосибирской области во время застолья случайно убил собутыльника.
Эмиль Фукс
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