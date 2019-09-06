Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

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Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделияРубрика: общество
10.09.2019 12:38
Фото с сайта «Авито»
Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч рублей у компании «Азон»; женщине не понравилось назначение товара.
Жительница Кузбасса смогла через суд вернуть 200 тысяч рублей, уплаченные ей за покупку вибромассажной накидки. В претензии истица указала, что продавец – компания ООО «Азон» – не предупредил её, что товар является медицинским изделием, а не бытовым устройством. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.
Как говорится в материалах дела, женщине пришлось взять кредит, чтобы совершить желанную покупку. Заём она оформила на 3 года со ставкой на 17,5 % годовых. Прежде чем обратиться в суд, покупательница направила претензию продавцу, но ответа не последовало. Тогда в спор о вибромассажной накидке вмешались профессиональные юристы. Им удалось доказать, что до покупательницы на самом деле не довели достоверную информацию о медицинском изделии. А это является нарушением закона о правах потребителей.
«С ООО "Азон" (г. Астрахань) в пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 118 тысяч рублей, неустойка в размере 14 160 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 1 тысяча рублей», – добавили в пресс-службе суда.
Кроме того, продавец заплатит почти 67 тысяч рублей штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
Напомним, 20 августа Сиб.фм сообщал, что жительнице Барнаула удалось отсудить у ресторана японской кухни 49 тысяч рублей после отравления роллами.
Полина Кузнецова
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