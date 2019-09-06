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Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

Рубрика: общество

10.09.2019 12:38

Фото с сайта «Авито»

Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч рублей у компании «Азон»; женщине не понравилось назначение товара.

Жительница Кузбасса смогла через суд вернуть 200 тысяч рублей, уплаченные ей за покупку вибромассажной накидки. В претензии истица указала, что продавец – компания ООО «Азон» – не предупредил её, что товар является медицинским изделием, а не бытовым устройством. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области. 

Как говорится в материалах дела, женщине пришлось взять кредит, чтобы совершить желанную покупку. Заём она оформила на 3 года со ставкой на 17,5 % годовых. Прежде чем обратиться в суд, покупательница направила претензию продавцу, но ответа не последовало. Тогда в спор о вибромассажной накидке вмешались профессиональные юристы. Им удалось доказать, что до покупательницы на самом деле не довели достоверную информацию о медицинском изделии. А это является нарушением закона о правах потребителей. 

«С ООО "Азон" (г. Астрахань) в пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 118 тысяч рублей, неустойка в размере 14 160 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 1 тысяча рублей», – добавили в пресс-службе суда. 

Кроме того, продавец заплатит почти 67 тысяч рублей штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Напомним, 20 августа Сиб.фм сообщал, что жительнице Барнаула удалось отсудить у ресторана японской кухни 49 тысяч рублей после отравления роллами.

 

Полина Кузнецова

Теги: суд Кемеровская область Азон

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сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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