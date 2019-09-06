Apple презентовала новый iPhone с тремя камерами

фото с официального сайта Apple

Компания представила новую модель смартфона; его стартовая цена составляет 699 долларов.

Компания Apple продемонстрировала преимущества новой модели iPhone на презентации гаджета в Соединённых Штатах. Как сообщает ТАСС, мероприятие проходило в конференц-зале Стива Джобса на территории кампуса Apple Park.

«Ничего лишнего. Только самое», – обещает компания.

iPhone 11 оснащён LCD-экраном, диагональ которого составила 6,1 дюйма. У модели имеются две камеры на задней панели. В гаджет встроен новый процессор, который считается самым быстрым для смартфонов. Телефон будет доступен в шести различных расцветках: каждый сможет найти себе гаджет по душе.

В продаже также появятся iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с корпусом из стекла и нержавеющей стали. Каждая разновидность оснащена тремя камерами. Новые технологии позволят делать профессиональные фотографии даже ночью.

Цена iPhone 11 в США составит 699 долларов, iPhone Pro – от 999, iPhone 11 Pro Max – от 1099. В России продавать новую модель начнут с 20 сентября.

Напомним, 1 сентября стало известно, что новосибирские учителя могут позволить себе iPhone раз в полгода.