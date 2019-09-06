Астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса

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Астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космосаРубрика: общество, наука
11.09.2019 12:21
фото с сайта pixabay.com
Самый большой сферический радиотелескоп принял необычные сигналы; источник находится в трёх миллиардах световых лет от Земли.
Китайские учёные приняли повторяющиеся сигналы из космоса с помощью самого большого в мире сферического радиотелескопа, который находится в горах провинции Гуйчжоу. Информация об этом появилась на сайте ТАСС.
По словам астрономов, загадочный источник находится в трёх миллиардах световых лет от нашей планеты.
Расшифровать сообщения учёным пока не удалось, но они надеются, что это открытие докажет существование других разумных форм жизни в космосе.
Напомним, учёных шокировал анализ ДНК египетских мумий.
Никита Минин
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