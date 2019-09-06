Чеснок и зубные щётки подорожали в Новосибирске

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Повышение цен на продукты и услуги в августе по сравнению с июлем 2019 года зафиксировал Новосибирскстат; сильнее всего подорожали апельсины и чеснок, зато коньяк изрядно подешевел.

Новосибирскстат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные и непродовольственные товары в области, а также изменении стоимости услуг.

По данным ведомства, в августе 2019 года по сравнению с июлем того же года сильнее всего подорожали апельсины и чеснок – на 13 и 12 % соответственно. Мясные консервы для детского питания стали дороже на 8,2 %, а шоколад – на 5,5 %. Цена на яйца куриные выросла на 5,7 %, на хлеб из ржаной муки – на 2,5 %. В то же время в минус пошла сезонная плодоовощная продукция. Помидоры подешевели сразу на 44 %, морковь – на 25,7 %, огурцы – на 21 %, картофель – почти на 17 %.

Дороже в августе стали некоторые непродовольственные товары. К примеру, женские пальто и пуховики прибавили в цене больше 4 %, зубные щётки стали дороже на 3,2 %, ежедневные газеты – на 2,2 %.

Что касается сферы услуг, то здесь рост цен отмечен на занятия в плавательных бассейнах – на 4,6 %, проживание в гостинице – на 2,5 %, занятия на курсах иностранных языков – на 1,4 %.

«Из медицинских услуг стало дороже лечение кариеса на 1,3 %, на 1-2 % подорожал проезд в купейных вагонах поездах дальнего следования», – отмечает Новосибирскстат.

Напомним, 26 августа Сиб.фм сообщал о стремительном росте цен на авиабилеты, мясо, молоко и яйца.