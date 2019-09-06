Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчину

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Новосибирский пенсионер вышел из дома в Заельцовском районе и не вернулся на третий день; плотный мужчина родился в Тбилиси.

Новосибирец Сергей Соленов ушёл гулять вечером и уже третий день не выходит на связь. Вчера, 11 сентября, поисково-спасательный отряд «Маяк» опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» ориентировку о розыске мужчины.

По данным волонтёров, ещё 8 сентября 63-летний Сергей Соленов вышел из дома на улице Дмитрия Донского около 18:00 и до сих пор не вернулся.

Мужчина ростом 176 сантиметров, плотного телосложения, имеет тёмные с проседью волосы и голубые глаза.

Пропавший был одет в голубую джинсовую рубашку с коротким рукавом, тёмно-синее трико с белыми лампасами и чёрные туфли.

По данным базы контактов Nomer.org, Сергей Алексеевич Соленов родился 29 апреля 1956 года в столице Грузии Тбилиси, в последнее время проживал в Новосибирске.

Волонтёры просят очевидцев сообщить в полицию по единому номеру 112 или номеру ПСО «Маяк» +7 951 393-09-11.

Напомним, 11 сентября школьницу во всём чёрном нашли на пятый день поисков в Новосибирске.