Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчину

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Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчинуРубрика: общество
12.09.2019 09:11
Коллаж Сиб.фм
Новосибирский пенсионер вышел из дома в Заельцовском районе и не вернулся на третий день; плотный мужчина родился в Тбилиси.
Новосибирец Сергей Соленов ушёл гулять вечером и уже третий день не выходит на связь. Вчера, 11 сентября, поисково-спасательный отряд «Маяк» опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» ориентировку о розыске мужчины.
По данным волонтёров, ещё 8 сентября 63-летний Сергей Соленов вышел из дома на улице Дмитрия Донского около 18:00 и до сих пор не вернулся.
Мужчина ростом 176 сантиметров, плотного телосложения, имеет тёмные с проседью волосы и голубые глаза.
Пропавший был одет в голубую джинсовую рубашку с коротким рукавом, тёмно-синее трико с белыми лампасами и чёрные туфли.
По данным базы контактов Nomer.org, Сергей Алексеевич Соленов родился 29 апреля 1956 года в столице Грузии Тбилиси, в последнее время проживал в Новосибирске.
Волонтёры просят очевидцев сообщить в полицию по единому номеру 112 или номеру ПСО «Маяк» +7 951 393-09-11.
Напомним, 11 сентября школьницу во всём чёрном нашли на пятый день поисков в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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