Директора ДК оштрафовали на 10 тысяч из-за упавшей в колодец девочки

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Первоклассница провалилась в плохо закрытую канализацию на территории ДК одного из сёл Красноярского края; школьницу госпитализировали с переохлаждением.

В декабре прошлого года семилетняя школьница из села Новобирилюссы упала в канализационный люк, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. Колодец был закрыт только листом ДВП, который сразу же провалился – девочка упала в канализацию, где уровень воды был около двух метров. Пострадавшую спас проходивший мимо подросток. Школьницу доставили в больницу с сильным переохлаждением – на тот момент температура воздуха была -34 градуса.

В отношении директора ДК, на территории которого находился небезопасный колодец, завели уголовное дело за халатность – её оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, в Томске двухлетний малыш провалился в колодец, присыпанный снегом.