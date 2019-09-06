Доцента омского университета судят за взятку в 20 тысяч рублей

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Доцента омского университета судят за взятку в 20 тысяч рублейРубрика: общество, проиcшествия
11.09.2019 11:54
фото с сайта pixabay.com
Сотрудника Омского государственного университета путей сообщения признали виновным в получении взятки; в отношении студентки также проводится проверка.
Доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» принял взятку в 20 тысяч рублей от студентки пятого курса заочного отделения, сообщает управление на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России. Девушка попросила принять зачёт и курсовую работу, не выполняя их. Мужчина написал на листочке нужную сумму и номер банковской карты, и студентка перевела деньги за два перевода по 10 тысяч.
Следователи сообщили Сиб.фм, что в отношении студентки также проводится проверка – девушку могут осудить за дачу взятки. Доценту кафедры грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет либо штраф до 2 миллионов рублей.
Напомним, в августе экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали по подозрению в даче взятки.
Эмиль Фукс
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