ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

фото из официальной группы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"

Матч закончился со счётом 4:2; наши боролись до последнего.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде из Санкт-Петербурга в выездном матче чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счётом 4:2.

Первая шайба прилетела в наши ворота только во втором периоде. Забил её питерский нападющий Йори Лехтеря. Вторая шайба отправилась в ворота «Сибири» от удара Владимира Ткачёва. А всего спустя минуту — снова гол в наши ворота забил Йори Лехтеря. Стоит отметить, что во втором периоде «Сибирь» четырежды оставалась в меньшинстве.

Но мы не стали отчаиваться и в третьем периоде отыграла две шайбы. На 47-ой минуте игры шайбу в ворота противника отправил Егор Миловзоров, а спустя шесть минут это повторил Никита Михайлов.

На последней минуте матча питерский нападающий забил шайбу в наши ворота. Этим и завершилась захватывающая игра.

Напомним, 7 сентября «Сибирь» проиграла на своём поле.