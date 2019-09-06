ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

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ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-ПетербургаРубрика: общество, спорт
11.09.2019 08:15
фото из официальной группы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Матч закончился со счётом 4:2; наши боролись до последнего.
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде из Санкт-Петербурга в выездном матче чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счётом 4:2.
Первая шайба прилетела в наши ворота только во втором периоде. Забил её питерский нападющий Йори Лехтеря. Вторая шайба отправилась в ворота «Сибири» от удара Владимира Ткачёва. А всего спустя минуту — снова гол в наши ворота забил Йори Лехтеря. Стоит отметить, что во втором периоде «Сибирь» четырежды оставалась в меньшинстве.
Но мы не стали отчаиваться и в третьем периоде отыграла две шайбы. На 47-ой минуте игры шайбу в ворота противника отправил Егор Миловзоров, а спустя шесть минут это повторил Никита Михайлов.
На последней минуте матча питерский нападающий забил шайбу в наши ворота. Этим и завершилась захватывающая игра.
Напомним, 7 сентября «Сибирь» проиграла на своём поле.
Никита Минин
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