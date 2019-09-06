Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков

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Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиковРубрика: общество
11.09.2019 17:23
фото с сайта pixabay.com
Жители Плехановского жилмассива бьют тревогу: их квартиры буквально атаковали клопы; избавиться от насекомых своими силами люди не могут, а в ТСЖ не спешат помогать.
Клопы завелись в нескольких квартирах девятиэтажки в Плехановском жилмассиве. Люди встревожены, поскольку от насекомых не удаётся избавиться традиционными способами. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам жительницы проблемного дома Анны, клопы оккупировали квартиры на первом и втором этажах дома. От укусов насекомых страдают все, но особенно – дочь пожаловавшейся женщины: после контакта с клопами у ребенка началась жуткая аллергия.
С паразитами жильцы борются уже больше месяца, но – тщетно.
«Вчера обратилась к председателю ТСЖ "Плехановец" за содействием в решении проблемы и организации жильцов сделать одновременную дезинфекцию квартир и подъездов, подвалов», – написала Анна.
Однако в ТСЖ, по словам женщины, ей ответили, что «клопы – это домашние животные, как с ними бороться – ваши проблемы».
В беседе с корреспондентом Сиб.фм представитель ТСЖ объяснил, что квартиры – это зона ответственности собственников, а не ТСЖ.
«Если нужно вытравить клопов, пусть вызывают специалистов, которые быстро и профессионально это сделают», – уточнил собеседник Сиб.фм.
Напомним, 10 сентября Сиб.фм сообщал о нашествии божьих коровок на ОбьГЭСе.
Мария Машанова
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