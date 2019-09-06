Когда дадут тепло: пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы просят включить отопление

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По Новосибирской области минувшей ночью прошла волна заморозков; в некоторых районах температура упала до нуля и ниже.

В Новосибирскую область пришли осенние холода. На фоне проливных дождей не радует и температура воздуха: столбик термометра не поднимается выше отметок 10-11 градусов Цельсия. Новосибирцы призывают – включить в квартирах отопление. Власти и энергетики – выдерживают сроки. Обычно отопление в домах новосибирцев включают, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток не поднимается выше отметки +8 градусов. Сиб.фм изучил статистику, в каких числах включали отопление в прошлые пять лет.

Позже всего – 24 сентября – отопление в квартиры подали в 2018 году. Раньше всего – 15 сентября – в 2015. В 2017 батареи потеплели 18 сентября, а в 2014 – 19 сентября. 2016 год обрадовал горожан теплом в квартирах 21 сентября.

По прогнозам синоптиков, после нескольких дождливых и холодных дней в Новосибирск придёт бабье лето. На улице потеплеет до 21 градуса. Вероятно, в этом году ждать сентябрьского подключения тепла не приходится.

Стоит отметить, что отдельные объекты энергетики могут подключать к теплу по заявкам. Речь прежде всего идёт о медицинских и детских учреждениях.

Напомним, в марте 2019 новосибирцам пришлось доплатить за отопление из-за долгой зимы.