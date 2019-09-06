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Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

Рубрика: общество

11.09.2019 22:06

Фото с сайта avito.ru

Произведение выставлено на продажу в оригинальной рамке; цену изображения автор определил в 1550000 рублей.

Новосибирец продаёт картину из коллекции Чекирова за 1550000 рублей. Объявление появилось на сайте avito.ru.

Продавец утверждает, что покупатель получит картину в оригинальной рамке. Размер холста – 100 на 700 сантиметров. Также новосибирец уточняет, что шедевр можно обменять на иностранный автомобиль.

Талантбек Чекиров – художник, родившийся в 1971 году в бывшей советской республике Кыргызстан. С 1992 по 1994 год путешествовал по Европе и изучал работы великих художников. Чекиров просслы мастером гиперрреализма. Его работы несведущему человеку больше напомнят обработанные фотографии.

Напомним, в сентябре 2019 года картину с изображением Иисуса продавал новосибирец за два миллиона рублей.

Дарья Мелехова

Теги: искусство Авито продажи

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Лента новостей

Предложить новость

Светомузыкальный фонтан открыли в Центральном парке Новосибирска

вчера 22:42 Общество 0 Коммент.

Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

вчера 22:06 Общество 0 Коммент.

Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Всё зависло: новосибирцы пожаловались на сбой «ВКонтакте»

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В рамках БКД 2,0 отремонтировали дорогу Кольцово – Академгородок

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев за платное ТВ оказались самыми низкими в России

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Директора ДК оштрафовали на 10 тысяч из-за упавшей в колодец девочки

вчера 16:32 Хроника 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве

вчера 15:58 Политика 0 Коммент.

Работники СТО в Якутии почти сутки удерживали изнасилованную девушку в неволе

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Сибирская предпринимательница провернула аферу с лесом на 257 миллионов

вчера 15:22 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцам покажут «грязных женщин»

вчера 15:02 Афиша 0 Коммент.

Монтажник получил мягкий приговор за падение шкафов на новосибирских школьниц

вчера 14:37 Хроника 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: работники сносят клумбы перед ЛДС «Сибирь»

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стиле

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Паразиты помогают учёным при археологических раскопках

вчера 13:47 Общество 0 Коммент.

Будут большие очереди: когда в Новосибирске начнут продавать iPhone 11

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут пропавшую Наталью Устинову

вчера 13:21 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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