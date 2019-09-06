Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

Фото с сайта avito.ru

Произведение выставлено на продажу в оригинальной рамке; цену изображения автор определил в 1550000 рублей.

Новосибирец продаёт картину из коллекции Чекирова за 1550000 рублей. Объявление появилось на сайте avito.ru.

Продавец утверждает, что покупатель получит картину в оригинальной рамке. Размер холста – 100 на 700 сантиметров. Также новосибирец уточняет, что шедевр можно обменять на иностранный автомобиль.

Талантбек Чекиров – художник, родившийся в 1971 году в бывшей советской республике Кыргызстан. С 1992 по 1994 год путешествовал по Европе и изучал работы великих художников. Чекиров просслы мастером гиперрреализма. Его работы несведущему человеку больше напомнят обработанные фотографии.

Напомним, в сентябре 2019 года картину с изображением Иисуса продавал новосибирец за два миллиона рублей.