Мать утопила детей, привязав их к себе

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Мать утопила детей, привязав их к себеРубрика: проиcшествия
11.09.2019 09:52
фото из группы Dark News в социальной сети «ВКонтакте»
В Камчатском крае за убийство двоих детей женщине предъявлено обвинение; погибли пятилетний мальчик и 1,5-месячная девочка.
Следователи предъявили обвинение жительнице Камчатки, которая утопила своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Правоохранители установили, что 9 сентября в 11 часов утра женщина пришла к берегу бухты Крашенинникова в Вилючинске. С собой она привела двоих детей: пятилетнего мальчика и 1,5-месячную девочку. Какое-то время малыши играли на пляже, на песке остались расстеленное полотенце и пластмассовое ведёрко с совочком. Затем, привязав детей к себе, мать зашла в воду и проплыла несколько метров.
Крики малышей услышали отдыхающие на пляже люди. По какой-то причине они не кинулись спасать их, а решили позвонить сотрудникам МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия, но было уже слишком поздно: девочка скончалась на месте, а её старший брат умер в реанимации. Однако женщину всё-таки удалось откачать. В настоящее время она заключена под стражу.
Как сообщают социальные сети, на такой отчаянный поступок жительница Камчатки пошла потому, что её бросил муж. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 2 сентября стало известно, как отец убил больную двухмесячную дочь в Саратовской области.
Никита Минин
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