Монтажник получил мягкий приговор за падение шкафов на новосибирских школьниц

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Пять школьниц пострадали из-за падения навесных шкафов, закреплённых некачественно; суд приговорил мастера к двум годам условно.

Дзержинский районный суд вынес приговор 45-летнему рабочему, ненадёжно установившему навесные шкафы в школе, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. Инцидент произошел в школе № 82 в октябре прошлого года. Мужчина установил шкафы с нарушениями техники безопасности. Работа монтажника привела к тому, что шкафы упали на пятерых учениц пятого класса.

В прокуратуре Дзержинского района сообщили, что в результате падения шкафа ученица пятого класса получила перелом шейного позвонка и трёх позвонков грудного отдела, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Реабилитация после травмы заняла больше года, девочка вынуждена была перейти на домашнее обучение, носить корсет и справляться с утомляемостью.

«Изначально обвиняемый не признавал вину на стадии следствия. Судебная экспертиза подтвердила, что незадолго до происшествия в школе был выполнен капремонт согласно всем требованиям, и доказала вину подрядчика. Обвиняемый признал вину и извинился, но не предпринял попыток компенсации вреда. Родители потерпевшей настаивали на реальном лишении свободы и собираются взыскать ущерб в гражданском порядке», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.

Договор на установку шкафов руководство школы заключило с мебельной фабрикой «Калите». Те в свою очередь поручили работы подсудимому. Суд приговорил мужчину к двум годам условно. Смягчающим обстоятельством для виновного в падении шкафов стало наличие маленькой дочери – в этом году она пошла в первый класс.

Напомним, в августе директора школы в Новосибирской области обвинили в обрушении стены.