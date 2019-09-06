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Мужчина попал в больницу после ДТП в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

11.09.2019 16:54

фото Владислава Савченкова

Сибиряк за рулём автомобиля врезался в припаркованные машины; после столкновения его госпитализировали. 

Житель Новосибирска устроил ДТП и повредил несколько автомобилей на дорогах города. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Водитель 1958 года рождения двигался по улице Волочаевской. В пути движения он допустил столкновение с несколькими автомобилями, некоторые из которых были припаркованы. Мужчина доставлен в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД», – рассказал Владислав Савченков.

Напомним, 10 сентября девочка расшиблась из-за ДТП возле школы № 13 в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: ДТП авария

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сегодня 16:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Афиша 0 Коммент.

Монтажник получил мягкий приговор за падение шкафов на новосибирских школьниц

сегодня 14:37 Хроника 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: работники сносят клумбы перед ЛДС «Сибирь»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

«Я дико боюсь ужасов»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в готическом стиле

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут пропавшую Наталью Устинову

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Семиклассник разнёс кладбище в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Доцента омского университета судят за взятку в 20 тысяч рублей

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Чеснок и зубные щётки подорожали в Новосибирске

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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