Мужчина попал в больницу после ДТП в Новосибирске

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Мужчина попал в больницу после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.09.2019 16:54
фото Владислава Савченкова
Сибиряк за рулём автомобиля врезался в припаркованные машины; после столкновения его госпитализировали.
Житель Новосибирска устроил ДТП и повредил несколько автомобилей на дорогах города. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Водитель 1958 года рождения двигался по улице Волочаевской. В пути движения он допустил столкновение с несколькими автомобилями, некоторые из которых были припаркованы. Мужчина доставлен в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД», – рассказал Владислав Савченков.
Напомним, 10 сентября девочка расшиблась из-за ДТП возле школы № 13 в Новосибирске.
Никита Минин
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