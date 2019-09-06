Мужчина попал в больницу после ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Сибиряк за рулём автомобиля врезался в припаркованные машины; после столкновения его госпитализировали.

Житель Новосибирска устроил ДТП и повредил несколько автомобилей на дорогах города. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Водитель 1958 года рождения двигался по улице Волочаевской. В пути движения он допустил столкновение с несколькими автомобилями, некоторые из которых были припаркованы. Мужчина доставлен в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД», – рассказал Владислав Савченков.

Напомним, 10 сентября девочка расшиблась из-за ДТП возле школы № 13 в Новосибирске.