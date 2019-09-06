Насильника восьмилетней девочки нашли спустя 15 лет

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Серийного насильника задержали за надругательство над несовершеннолетней; преступник был на свободе с 2004 года.

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку в октябре 2004 года, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Житель Заринска заметил незнакомую девочку, проходящую мимо него по пустырю. Изнасиловав девочку, мужчина скрылся. Опознать насильника ребёнок не смог, так как пребывал в состоянии сильного шока. На протяжении 15 лет с момента преступления мужчина находился на свободе.

Над поисками работали криминалисты СК, специализирующиеся на преступлениях «прошлых лет». Насильника нашли осенью прошлого года – им оказался ранее судимый, в том числе и за преступления сексуального характера.

Расследование уголовного дела уже завершено. Насильник может отправиться в колонию на 20 лет изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14 лет.

Напомним, в Иркутской области полиция разыскивает преступника, домогавшегося 10-летней девочки.