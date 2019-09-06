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Насильника восьмилетней девочки нашли спустя 15 лет

Рубрика: проиcшествия

11.09.2019 11:06

фото с сайта pixabay.com

Серийного насильника задержали за надругательство над несовершеннолетней; преступник был на свободе с 2004 года.

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку в октябре 2004 года, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Житель Заринска заметил незнакомую девочку, проходящую мимо него по пустырю. Изнасиловав девочку, мужчина скрылся. Опознать насильника ребёнок не смог, так как пребывал в состоянии сильного шока. На протяжении 15 лет с момента преступления мужчина находился на свободе. 

Над поисками работали криминалисты СК, специализирующиеся на преступлениях «прошлых лет». Насильника нашли осенью прошлого года – им оказался ранее судимый, в том числе и за преступления сексуального характера. 

Расследование уголовного дела уже завершено. Насильник может отправиться в колонию на 20 лет изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14 лет.

Напомним, в Иркутской области полиция разыскивает преступника, домогавшегося 10-летней девочки. 

Эмиль Фукс

Теги: Алтайский край изнасилование

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ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 11 сентября: дожди и первые заморозки

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

сегодня 00:01 Общество 0 Коммент.

Удмуртский учёный отдал жизнь за сохранение родного языка

вчера 23:43 Общество 0 Коммент.

В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в лёгком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

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вчера 19:50 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:36 Культура 0 Коммент.

Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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