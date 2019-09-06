Новосибирец зарубил работника Сбербанка топором и избежал тюрьмы

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Компания молодых людей застряла в дачном сообществе и разбудила местных жителей; в ответ на пощёчину погибший получил удар топором по голове.

Конфликт дачника с сыновьями и молодых людей закончился смертью молодого сотрудника банка в Новосибирске. Сегодня, 11 сентября, Дзержинский районный суд вынес приговор о превышении пределов необходимой самообороны, которая привела к трагедии.

Инцидент произошёл вечером 30 марта 2018 года возле первого дома в СНТ «Печатник» в Дзержинском районе. Согласно материала дела, 21-летний сотрудник Сбербанка с двумя друзьями решил начать праздновать буквально за день до своего 22-летия. Молодой человек посадил трезвого друга за руль BMW и вместе с другим одногодком поехал в отель «Шишка».

По пути BMW застрял из-за весенней распутицы на дорогах, и молодые люди начали выталкивать автомобиль, громко матерясь при этом. На шум вышел брат хозяина соседнего дома, которому не понравилась ругань на улице – вскоре завязалась перепалка. На подмогу брату подошли 36-летний хозяин дома и его 16-летний сын внушительной комплекции.

От слов мужчины перешли к действиям. По данным следствия, кто-то брызнул газовым баллончиком в лицо 16-летнему молодому человеку, а хозяин BMW дал пощёчину брату хозяина дома. Тогда 36-летний мужчина нащупал топор и нанёс один удар по голове обидчику брата.

Удар топора оказался смертельным – потерпевший 21-летний молодой человек буквально через полчаса скончался в машине «скорой помощи», не дожив нескольких часов до своего 22-летия.

«Сразу после трагедии подозреваемый написал явку с повинной, и суд поместил его под домашний арест. В ходе судебного следствия обвиняемый в убийстве изменил показания и не стал признавать вину, объяснив свои действия самообороной и опасением за жизнь семьи. На стадии приговора суд переквалифицировал обвинение по уголовному делу об умышленном убийстве на статью об убийстве при превышении пределов необходимой обороны, и назначил один год ограничения свободы. Подсудимому был зачтён домашний арест, и мужчину освободили из зала суда», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.

Представители потерпевшего заявили иск на полтора миллиона рублей морального вреда, суд постановил выплатить 700 тысяч рублей. Погибший характеризовался положительно, подсудимый был юридически не судим и работал строителем в ООО «Спарта».

Приговор не вступил в законную силу. По данным прокуратуры, представители потерпевшего намерены обжаловать приговор. Гособвинитель запрашивала девять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, в прокуратуре намерены перепроверить материалы дела – сам конфликт начался за территорией дачного участка.

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