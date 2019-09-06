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Новосибирцам покажут «грязных женщин»Рубрика: афиша, культура
11.09.2019 15:02
фото из группы «Зоськина печатня» в социальной сети «ВКонтакте»
Выставка пройдёт в рамках фестиваля современного искусства; проект посвящён отношению к женщине, её правам и свободе.
Студия Zoskaprint откроет выставку «Грязные женщины» в рамках первого в истории города независимого фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск». Работы проекта расскажут посетителям об отношении общества к правам и свободам «слабого» пола.
На выставке будут представлены фотографии, анимационные ролики, инсталляции и работы, выполненные в разных стилях и техниках. Также 14 сентября в 20:00 участницы проекта проведут открытый разговор на ковре, чтобы определить границы понятия «грязная женщина».
Посетить мероприятие гости и жители Новосибирска смогут с 13 по 15 сентября по адресу улица Фабричная, 8.
Вход свободный. Но пройти смогут только те, кому исполнилось 18 лет.
Главная цель децентрализованного партисипативного фестиваля – сделать искусство современных художников Сибири более заметным. Организаторами выступают Гёте-Институт в Новосибирске и реформируемый Городской центр изобразительных искусств при содействии кураторов берлинского фестиваля «48 часов Нойкёльн».
Напомним, 10 сентября стало известно, что польский уличный театр представит спектакль на набережной Новосибирска.
Никита Минин
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