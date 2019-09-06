Новосибирцы узнают секреты домов из бруса на празднике «Жить на природе»

Фото с сайта kp-clever.ru

15 сентября на Фестивале «ЖИТЬ НА ПРИРОДЕ в коттеджном посёлке «Клевер» пройдёт серия презентаций и мастер-классов по строительству загородных домов и их обслуживанию.

Посадил дерево? Теперь можно и дом построить!Не так давно новосибирцы высадили почти полторы сотни деревьев на празднике «Посади своё дерево».

Новый экологический праздник в посёлке «Клевер» состоится уже 15 сентября, он будет посвящён строительству индивидуальных домов и комфортной жизни на природе.

Участников ожидает очень насыщенный день, опытные спикеры расскажут и покажут, как правильно выбрать материал для строительства дома, раскроют тайных тепла и уюта в домах, а ещё подскажут, как экономно воплотить мечту вдали от шума и пыли города.

На мастер-классах будет представлен широкий спектр строительных компаний, отделочных материалов, систем отопления и водоотведения, фасадов и кровли, строительных материалов.

За один день можно будет не только насладится жизнью в уютном посёлке, отдохнуть на природе, но и узнать все секреты строительства от высококвалифицированных специалистов.

Посетив данное мероприятие, гости смогут за короткий срок, ознакомиться со всеми тонкостями загородной жизни, получить знания и экспертные советы по строительству собственного дома, а также получить подарки, которые помогут при строительстве собственного дома.

В рамках программы запланировано проведение мастер-класса от компании «Сибирский дом», которая уже десять лет строит дома, от фундамента под ключ в Новосибирске, Омске и Барнауле – специалисты расскажут о преимуществе домов из СИП-панелей и наглядно развеют мифы об экологичных и прочных «сэндвичах».

Первые новосибирцы строили дома из бруса – многовековая русская традиция теперь обрела новые технологии, которые позволяют возвести жильё в русском, европейском или американском стиле. Компания «Брусовая крепость 54» уже 13 лет на рынке малоэтажного строительства, и её работники готовы передать свою традицию и поделиться хитростями.

Каким бы тёплым не был дом – ему нужно защитить человека от суровых сибирских морозов в -40 градусов. Набрав 12-летний опыт планировки и монтажа отопительных систем в частном доме, специалисты расскажут об утеплении и экономии топлива для котла, раскроют секреты удачного расположения труб для снижения теплопотерь.

Жизнь в городском пригороде далеко не похожа на типичную русскую деревню. Эксперты по асептикам из «Альта- Сиб» знают, как правильно утилизировать жидкие бытовые отходы и создавать современные био-реакторы вместо средневековых выгребных ям. Полностью автономная био-канализация успешно заменяет клиентам деревенские туалеты, а технологии «Альта-Сиб» оказались незаменимы для обеспечения стадионов к ЧМ-2018 по футболу в России.

Первый купивший станцию на фестивале получит автомойку Kercher в подарок.

Сибирь особенно богата лесами, но для комфортного современного дома нужны десятки видов древесины – для несущих конструкций, внешней и внутренней отделки. Компания «Индустрия строительства» восемь лет поставляет материалы для строительства домов, что даст гостям праздника незаменимый опыт и знания в данной области.

Компания Дом ДК, являющаяся производством газобетона высокого качества и строительством каменных домов из газобетона, кирпича и арболита. Расскажет о современных тенденциях строительного рынка и покажет многообразие видов внешней отделки домов и раскроет секрет, как построить ваш новый дом без проблем.

Свой дом зачастую предполагает крепкую семью, в которой каждый творит и хранит семейный очаг. Известная мастерица Галина Штели научилась совмещать заботу о детях с собственным бизнесом – она шьёт удивительные куклы @tildatoys (tildatoys), которые востребованы по всей России. Она готова поделиться секретами мастерства и ведения бизнеса «с душой» с каждой гостьей праздника на авторском мастер-классе.

В этот день 15 сентября скучно не будет никому! Пока мамы и папы будут изучать тонкости жизни на природе, дети с удовольствием попробуют себя в стрельбе из лука или поучаствуют в теннисном турнире, а так же подружиться с Мишкой Бумкой. Продуктивный воскресный семейный день и настоящий праздник!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мишка Бумка (@mishka_bumka) 4 Авг 2019 в 5:33 PDT

Стать ближе к природе и укрепить здоровье – тема рассказа адептов здорового образа жизни и правильного питания.

Гостей мероприятия ждут угощения и подарки от строительных компаний, эко-мастерских и других партнёров праздника.

Семейный праздник «Жить на природе» пройдёт 15 сентября в коттеджном посёлке «Клевер» при поддержке Сиб.фм. Необходима предварительная регистрация по ссылке (live-priroda). У каждого гостя фестиваля будет шанс получить подарок в виде земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер».