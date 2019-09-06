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Паразиты помогают учёным при археологических раскопках

Рубрика: общество, наука

11.09.2019 13:47

фото с сайта pixabay.com

Исследователи изучают следы паразитов в археологическом материале; они помогают реконструировать образ жизни древнего населения.

С помощью следов паразитов можно восстановить среду обитания, пищевые предпочтения, состояние здоровья и другие аспекты жизни древнего человека. Информация об этом появилась в издании «Наука в Сибири».

Исследования в рамках молодого научного направления проходят в Тюменском научном центре СО РАН. В общем смысле, паразитизм – это когда несколько организмов сосуществуют вместе, при этом один из них питается и живёт за счёт другого. Такая связь по прошествии множества лет может подробно рассказать о том, чем питались древние люди. 

Так, в организме восьмимесячного младенца, похороненного в Западной Сибири в XVII-XVIII веках нашей эры, учёные обнаружили возбудителей описторхоза. Это говорит о том, что мальчика кормили сырой или недоваренной рыбой. 

В теле ещё одного ребёнка были обнаружены похожие паразиты. Но кроме этого, у него было отмечено полное отсутствие пыльцы растений. Это позволяет рассуждать о том, что примерно за сутки до гибели мальчика никто не занимался его лечением с помощью отваров из трав. 

«Иметь такой богатый источник и не использовать его — как минимум недальновидно. Теряется огромный пласт информации, который мог бы если не перевернуть картину мира, то существенно её дополнить, а порой дать возможность получить совершенно новые, недоступные другими способами данные», – говорит о небольшой популярности археопаразитологии учёный Сергей Слепченко.

Исследователи надеются, что в будущем отношение к этому направлению науки изменится, так как полученные данные могут много рассказать о том, как жили люди в прошлом.

Напомним, 10 сентября учёных шокировал анализ ДНК египетских мумий.

 

Никита Минин

Теги: наука учёные паразиты

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Паразиты помогают учёным при археологических раскопках

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сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Apple презентовала новый iPhone с тремя камерами

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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