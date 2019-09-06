Паразиты помогают учёным при археологических раскопках

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Исследователи изучают следы паразитов в археологическом материале; они помогают реконструировать образ жизни древнего населения.

С помощью следов паразитов можно восстановить среду обитания, пищевые предпочтения, состояние здоровья и другие аспекты жизни древнего человека. Информация об этом появилась в издании «Наука в Сибири».

Исследования в рамках молодого научного направления проходят в Тюменском научном центре СО РАН. В общем смысле, паразитизм – это когда несколько организмов сосуществуют вместе, при этом один из них питается и живёт за счёт другого. Такая связь по прошествии множества лет может подробно рассказать о том, чем питались древние люди.

Так, в организме восьмимесячного младенца, похороненного в Западной Сибири в XVII-XVIII веках нашей эры, учёные обнаружили возбудителей описторхоза. Это говорит о том, что мальчика кормили сырой или недоваренной рыбой.

В теле ещё одного ребёнка были обнаружены похожие паразиты. Но кроме этого, у него было отмечено полное отсутствие пыльцы растений. Это позволяет рассуждать о том, что примерно за сутки до гибели мальчика никто не занимался его лечением с помощью отваров из трав.

«Иметь такой богатый источник и не использовать его — как минимум недальновидно. Теряется огромный пласт информации, который мог бы если не перевернуть картину мира, то существенно её дополнить, а порой дать возможность получить совершенно новые, недоступные другими способами данные», – говорит о небольшой популярности археопаразитологии учёный Сергей Слепченко.

Исследователи надеются, что в будущем отношение к этому направлению науки изменится, так как полученные данные могут много рассказать о том, как жили люди в прошлом.

Напомним, 10 сентября учёных шокировал анализ ДНК египетских мумий.