Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки

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Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной дракиРубрика: общество
11.09.2019 18:50
Скриншоты с сайтов Google Maps, 2018, YouTube
Посетитель ресторана вышел на шум стрельбы и получил пулю в лицо; обвиняемым оказался молодой тренер по вольной борьбе.
Новосибирский спортсмен ответит за выстрел в лицо посетителю чайханы «Ковёр» на улице Ватутина. Сегодня, 11 сентября в прокуратуре Ленинского района рассказали Сиб.фм о начале рассмотрения дела о попытке убийства из хулиганских побуждений.
Перестрелка в чайхане произошла около 01:30 ночи 15 декабря 2018 года. Согласно материалам дела, потерпевший – мужчина среднего возраста – пришёл с другом в ресторан и услышал выстрелы в холле. Выйдя на шум, он увидел массовую драку с участием девушки.
В драке участвовали 26-летний борец вольного стиля и его знакомые, все они к этому моменту были пьяны. Потерпевший был вовлечён в потасовку и получил несколько ударов ногами и руками от спортсмена, что подтверждено записями с видеокамер.
После драки обвиняемый достал пистолет «Оса» и устроил допрос присутствовавшим – направлял пистолет в лицо и спрашивал: «Ты стрелял?». Потерпевший оказался последним на пути пьяного и вооружённого мужчины. Получив ответ «Нет», обвиняемый собирался уходить, но резко развернулся и выстрелил невольному участнику потасовки в лицо. По данным следствия, пуля из «Осы» разорвала щёку и повредила мизинец на руке, которой потерпевший успел прикрыть голову.
«Обвиняемый не признал вину в попытке убийства из хулиганских побуждений и согласился с тем, что причинил лёгкий вред здоровью. Мужчина характеризуется положительно, ранее не был судим и официально не работает. Однако из представленных в деле документов следует, что спортсмен работал тренером по вольной борьбе в ДЮСШ «Обь», – сообщила помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.
По данным прокуратуры, потерпевший не заявлял иск о возмещении вреда и в настоящем времени не настаивает на строгом наказании спортсмена. Дело продолжит рассматривать Ленинский районный суд.
Напомним, в июне начали судить чемпиона ММА за групповое избиение новосибирца лопатой.
Никита Манько
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