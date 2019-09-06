Погиб при падении с высоты рабочий рудника «Удачный»

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Электрослесарь погиб на одном из рудников в Якутии; мужчина упал с высоты двух-четырёх метров.

Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели работника рудника «Удачный», сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия). Мужчина погиб, упав с самосвала с высоты двух-четырёх метров.

Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ погрузочной машины и буровой установки. При проезде вентиляционной перемычки пострадавшего ударила транспортная лента, сбросив с самосвала. При падении электрослесарь получил множественные переломы таза, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В настоящее время следственный комитет проводит проверку для выяснения обстоятельств.

Напомним, в июле шахтёр погиб при обрушении породы в Кемеровской области.