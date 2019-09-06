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Погиб при падении с высоты рабочий рудника «Удачный»

Рубрика: проиcшествия

11.09.2019 09:39

фото с сайта pixabay.com

Электрослесарь погиб на одном из рудников в Якутии; мужчина упал с высоты двух-четырёх метров.

Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели работника рудника «Удачный», сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия). Мужчина погиб, упав с самосвала с высоты двух-четырёх метров. 

Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ погрузочной машины и буровой установки. При проезде вентиляционной перемычки пострадавшего ударила транспортная лента, сбросив с самосвала. При падении электрослесарь получил множественные переломы таза, несовместимые с жизнью. 

Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В настоящее время следственный комитет проводит проверку для выяснения обстоятельств. 

Напомним, в июле шахтёр погиб при обрушении породы в Кемеровской области. 

Эмиль Фукс

Теги: промышленность происшествия Якутия

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ХК «Сибирь» уступил команде «СКА» из Санкт-Петербурга

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В Госдуме предложили наказывать людей за вызов скорой по пустякам

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 11 сентября: дожди и первые заморозки

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

сегодня 00:01 Общество 0 Коммент.

Удмуртский учёный отдал жизнь за сохранение родного языка

вчера 23:43 Общество 0 Коммент.

В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в лёгком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы № 13 в Новосибирске

вчера 20:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы станут настоящими спортсменами на фестивале «Жить на природе»

вчера 19:50 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жестовом языке

вчера 19:36 Культура 0 Коммент.

Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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