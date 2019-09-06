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Погиб при падении с высоты рабочий рудника «Удачный»Рубрика: проиcшествия
11.09.2019 09:39
фото с сайта pixabay.com
Электрослесарь погиб на одном из рудников в Якутии; мужчина упал с высоты двух-четырёх метров.
Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели работника рудника «Удачный», сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия). Мужчина погиб, упав с самосвала с высоты двух-четырёх метров.
Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ погрузочной машины и буровой установки. При проезде вентиляционной перемычки пострадавшего ударила транспортная лента, сбросив с самосвала. При падении электрослесарь получил множественные переломы таза, несовместимые с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В настоящее время следственный комитет проводит проверку для выяснения обстоятельств.
Напомним, в июле шахтёр погиб при обрушении породы в Кемеровской области.
Эмиль Фукс
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