После четырёх ударов ножом в грудь выжил новосибирец

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Новосибирец набросился с ножом на своего знакомого; мужчина получил четыре ножевых ранения в грудь.

С многочисленными ножевыми ранениями доставили в больницу жителя Ленинского района, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. Двое мужчин выпивали во дворе частного дома в ночь на 10 сентября. Внезапно между знакомыми возник конфликт, и злоумышленник четыре раза ударил мужчину в область грудной клетки ножом.

Скорую помощь вызвали соседи, испугавшиеся шума. 37-летний мужчина сейчас находится в больнице с колото-резаными ранами грудной клетки. Подозреваемого задержали на месте преступления, мужчина находится под стражей.

Напомним, в июне мастер-отделочник зарезал своего собутыльника в Новосибирске.