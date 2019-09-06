После четырёх ударов ножом в грудь выжил новосибирец

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После четырёх ударов ножом в грудь выжил новосибирецРубрика: проиcшествия
11.09.2019 12:35
фото с сайта pixabay.com
Новосибирец набросился с ножом на своего знакомого; мужчина получил четыре ножевых ранения в грудь.
С многочисленными ножевыми ранениями доставили в больницу жителя Ленинского района, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. Двое мужчин выпивали во дворе частного дома в ночь на 10 сентября. Внезапно между знакомыми возник конфликт, и злоумышленник четыре раза ударил мужчину в область грудной клетки ножом.
Скорую помощь вызвали соседи, испугавшиеся шума. 37-летний мужчина сейчас находится в больнице с колото-резаными ранами грудной клетки. Подозреваемого задержали на месте преступления, мужчина находится под стражей.
Напомним, в июне мастер-отделочник зарезал своего собутыльника в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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