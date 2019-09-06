После трагедии на Родниках дорожники спешно покрасили пешеходный переход

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11.09.2019 14:53
фото сиб.фм
В Новосибирске пешеходы удивились экстренному ремонту пешеходного перехода, где накануне автобус насмерть сбил женщину; полоски подмазали белой краской.
В Новосибирске после вчерашней трагедии на пешеходном переходе в Калининском районе, где пассажирский автобус насмерть сбил женщину, экстренно покрасили ту самую зебру.
Фотографии ремонта, если его можно так назвать, Сиб.фм прислали читатели. На снимках видно, что дорожные рабочие несколько раз махнули кистью с белой краской поверх стёртых полос. Выглядит всё это неэстетично и вряд ли долго прослужит.
Сиб.фм же обратил внимание на то, что обустройство этого пешеходного перехода вряд ли соответствует ГОСТам.
Дорожный знак расположен на середине полосатой разметки. Хотя располагаться должен до её начала. У водителей, которые впервые оказались в этом месте и не знают о знаке, фактически, отсутствует возможность затормозить.
Сиб.фм направил запрос в департамент транспорта мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, насколько оформление этого перехода соответствует установленным правилам.
Напомним, 4 сентября пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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