Правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Губернатор региона и председатель крупного банка заключили соглашение; оно будет способствовать развитию области.

Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Такое взаимодействие должно будет способствовать развитию и модернизации предприятий Новосибирской области, реализации нацпроектов и поддержке малого и среднего бизнеса.

Как отметил губернатор, Промсвязьбанк – особый партнёр, который входит в десятку крупнейших банков России. Хотя он был выбран для реализации гособоронзаказа, организация продолжает оказывать услуги малому и среднему бизнесу, что необходимо для решения задач региональных властей в рамках нацпроекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.

«Согласно нашему индексу RSBI, область входит в топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете», – рассказал председатель ПАО «Промсвязьбанк».

За последние полтора года в регионе было инициировано большое количество проектов разного масштаба в сферах здравоохранения, науки, культуры и спорта. Для их реализации правительство долго искало надёжного партнёра, который смог бы поддержать все эти начинания. На такое сотрудничество с Промсвязьбанком и рассчитывает Новосибирская область.

После подписания соглашения Андрей Травников и Пётр Фрадков обсудили планы по взаимодействию на ближайшие годы.

Напомним, 9 сентября губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году.