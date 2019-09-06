Правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничествеРубрика: политика, общество
11.09.2019 15:58
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Губернатор региона и председатель крупного банка заключили соглашение; оно будет способствовать развитию области.
Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Такое взаимодействие должно будет способствовать развитию и модернизации предприятий Новосибирской области, реализации нацпроектов и поддержке малого и среднего бизнеса.
Как отметил губернатор, Промсвязьбанк – особый партнёр, который входит в десятку крупнейших банков России. Хотя он был выбран для реализации гособоронзаказа, организация продолжает оказывать услуги малому и среднему бизнесу, что необходимо для решения задач региональных властей в рамках нацпроекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.
«Согласно нашему индексу RSBI, область входит в топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете», – рассказал председатель ПАО «Промсвязьбанк».
За последние полтора года в регионе было инициировано большое количество проектов разного масштаба в сферах здравоохранения, науки, культуры и спорта. Для их реализации правительство долго искало надёжного партнёра, который смог бы поддержать все эти начинания. На такое сотрудничество с Промсвязьбанком и рассчитывает Новосибирская область.
После подписания соглашения Андрей Травников и Пётр Фрадков обсудили планы по взаимодействию на ближайшие годы.
Напомним, 9 сентября губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году.
Никита Минин
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